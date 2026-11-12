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Carta de bombers a Larrosa per denunciar que estan “sota mínims”
Bombers del parc Lleida han enviat aquesta setmana una carta a l’alcalde, Fèlix Larrosa, per posar de manifest “la delicada situació” del servei. En la missiva, consensuada per CCOO, Intersindical, Iac-Catac, UGT Bombers, CSIF i CGT, es queixen de la falta crònica de personal. Afirmen que “el mínim de personal al parc està fixat en nou efectius. És clarament insuficient, ja que per donar servei a tot el Segrià (218.000 habitants) hauríem de ser 12”. A més, alerten que aquests últims mesos el parc està funcionant “sota mínims amb 6, 7 o 8 efectius la majoria de dies”. Segons expliquen, això “augmenta greument el risc tant de la població com dels mateixos bombers”. A la carta també apunten que haurien “de ser capaços d’efectuar dos sortides simultànies i, evidentment, aquesta capacitat queda reduïda”, i recorden que els altres parcs més propers són els de Mollerussa i Balaguer. A més, deixen clar que aquesta situació “no està causada per la poca voluntat del servei col·lectiu sinó per una deficient planificació de l’administració”. Finalment, asseguren que “la ciutadania mereix un servei públic basat en una gestió eficient”.