Detingut per agredir un home en una discussió a Lleida
Els fets van tenir lloc cap a les 13.00 hores al carrer Ronda de Sant Martí
La Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar dimarts un home acusat d’agredir-ne un altre i trencar-li un dit. Els fets van tenir lloc cap a les 13.00 hores al carrer Ronda de Sant Martí. Diverses patrulles van acudir al lloc al ser alertades per una discussió.
Pel que sembla, un dels dos implicats en l’incident hauria colpejat l’altre, fracturant-li un dit d’una mà. Davant d’això, va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de lesions.
Per una altra banda, la Policia Local va arrestar dimarts a la tarda un jove de 22 anys acusat de tràfic de drogues. Va tenir lloc a les 16.30 hores al carrer Pi i Margall quan una patrulla va observar un individu que suposadament venia droga a un altre. El van escorcollar i li van trobar tres peces que contenien haixix i diversos bitllets, per la qual cosa van procedir a detenir-lo.