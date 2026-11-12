Més de 4.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 14.000, segons l’organització, van sortir al carrer a Lleida. Reclamen la pujada dels salaris i millores en educació i sanitat en una manifestació pacífica i sense incidents
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.
Manifestació a Lleida per la vaga general de l'11N.