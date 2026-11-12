La Paeria afegirà més autobusos a la línia L7 en resposta a les queixes dels usuaris
Lleida registra més denúncies per incivisme i baixen els atropellaments i accidents de VMP i bicicletes
L'ajuntament de Lleida reforçarà la línia L7 dels busos urbans, que cobreix el recorregut Costa de Mangraners-Secà de Sant Pere. Així ho ha informat aquest matí el govern municipal en la comissió de Seguretat i Mobilitat, segons ha pogut saber aquest diari. La mesura s'aplicarà després de les queixes dels usuaris pel seu col·lapse i falta de freqüències.
Concretament, se sumarà un bus més a aquesta línia, que es traurà de la que fa el recorregut de la L20 (Ronda). Un reforç que es complementarà amb una revisió dels horaris de l'L7 per prestar un millor servei. També han informat que la Paeria comprarà 2 busos de segona mà.
Carta a la directora
La línia L7 d’autobusos de Lleida
TXUS
Més incivisme i menys atropellaments
Lleida registra un augment en les denúncies per incomplir ordenances de Civisme i Residus. Entre gener i octubre es registra un increment del 18,88% respecte al mateix període l'any passat, segons ho ha indicat la Paeria en la comissió d'aquest dijous. La tinenta d’alcalde i regidora de l’Àrea de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat que l'augment es deu a l'eficiència policial i la nova unitat de Civisme de la Policia Local.
A banda, al llarg dels deu primers mesos d'enguany, els atropellaments han disminuït un 19,81%, igual que els accidents de vehicles amb mobilitat personal i els de bicicletes. Des de la Guàrdia Urbana indiquen que les xifres baixen cada mes, convertint aquesta disminució dels accidents en una tendència.