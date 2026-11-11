La línia L7 d’autobusos de Lleida
Vull expressar la meua indignació i el meu malestar pel pèssim servei que estem patint els usuaris de la línia L7 d’autobusos de Lleida.
Després d’estar gairebé una hora de rellotge esperant el bus a les 7 de la tarda l’altre dia, és absolutament inadmissible que els passatgers hàgim d’esperar més d’una hora per poder agafar un autobús, però el més indignant és que durant aquell mateix interval de temps hagin passat fins a quatre autobusos avariats.
De veritat aquest és el servei de transport públic que mereix la ciutadania de Lleida?
Estem parlant de persones que tenen horaris per complir, que han d’anar a treballar, a estudiar, a cites mèdiques o simplement necessiten desplaçar-se per la ciutat.
No podem estar a mercè d’un servei tan deficient i d’una falta de previsió que acaba perjudicant sempre els mateixos, els usuaris, i per si la situació no fos prou lamentable, quan preguntes als conductors què està passant o intentes obtenir alguna explicació, en lloc de rebre informació o un tracte correcte et trobes amb respostes de molt males maneres.
Els usuar is no tenim l a culpa de les avaries ni dels problemes d’organització del servei. El mínim que mereixem és puntualitat, autobusos en condicions i, sobretot, respecte i educació.
És una veritable vergonya que a ple segle XXI hàgim de suportar aquestes situacions. Les persones que utilitzem el transport públic paguem per un servei i tenim dret a rebre’ l en condicions dignes.
Els ciutadans no demanem cap privilegi. Demanem una cosa tan bàsica com poder arribar a la nostra destinació sense perdre més d’una hora esperant i sense haver d’aguantar males contestacions. Els usuaris mereixem respecte i un transport públic digne!