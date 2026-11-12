Retards generalitzats a Rodalies per les pluges i els problemes derivats de la vaga general
La falta de trens col·locats a les capçaleres de línia ha fet que el servei no hagi pogut arrencar amb normalitat en molts punts
El servei de Rodalies funciona amb les freqüències de pas alterades a causa del nou episodi de pluges que afecta Catalunya aquest dijous i de les afectacions operatives derivades de la vaga general de dimecres. Fonts de la companyia han indicat que la falta de trens col·locats a les capçaleres de línia ha fet que el servei no hagi pogut arrencar amb normalitat en molts punts.