El jurat popular veu culpable l'acusat de matar un taxista a Lleida
El judici va començar la setmana passada i aquest divendres han donat el seu veredicte
El jurat popular del judici contra el presumpte assassí d'un taxista a la Bordeta l'abril del 2022 veu a l'acusat culpable. El judici va començar la setmana passada i aquest divendres a la tarda des de l'Audiència de Lleida el jurat popular, format per sis dones i cinc homes, ha donat el seu veredicte. El judici ha quedat vist per sentència.
T'ho expliquem, aquest dissabte, a SEGRE.