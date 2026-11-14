Rècord de 21.668 admesos a l'examen MIR
Competiran per obtenir una de les 9.676 places, de les quals 65 a Lleida, i això suposa la xifra més gran fins al moment al guanyar-ne una de la nova especialitat d’Urgències
Un total de 40.474 persones han estat admeses per optar a una de les 12.850 places de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) ofertes pel ministeri de Sanitat per a l’any que ve. Gairebé la meitat dels aspirants, 21.668, competiran per obtenir una de les 9.676 vacants de Medicina (MIR), mentre que 2.474 persones han estat rebutjades. Les tres xifres són les més altes de la història. L’any passat, quan ja es van batre rècords, van ser 16.014 els admesos i 1.518 els no admesos.
Es dona la circumstància que aquesta convocatòria coincideix amb la recent homologació de 30.303 títols de Medicina de països extracomunitaris per part del ministeri, una xifra que multiplica per deu la de fa una dècada i que ha portat l’Organització Mèdica Col·legial (OMC) a plantejar mesures perquè hagin de superar, com fan els graduats a Espanya, una prova que certifiqui les seues capacitats clíniques per poder exercir. De fet, fa mesos que Sanitat treballa en un pla de contingència davant la multitud d’inscrits extracomunitaris per accedir a les proves FSE després de l’homologació massiva feta per Universitats, encara que hi ha aspectes, com la situació administrativa dels aspirants, que no són de la seua competència, expliquen des del ministeri.
Lleida guanyarà l’any que ve una plaça MIR de l’especialitat d’Urgències i Emergències, estrenada aquest any, i mantindrà el mateix número de la resta. Així, arribarà al rècord de 65 vacants: 49 d’especialitats hospitalàries a l’Arnau de Vilanova i 16 de Família als CAP. En total hi haurà 94 places de FSE. L’any passat es van adjudicar totes sense recórrer a la repesca amb extracomunitaris.
Els exàmens de FSE se celebraran el proper 23 de gener. Consistiran en un qüestionari de 200 preguntes, més 10 de reserva, i tindran una durada de quatre hores i mitja.