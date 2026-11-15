ADMINISTRACIÓ
Denuncia mesos d’espera per resoldre el seu empadronament a Lleida
Diu que la Paeria el va frenar perquè al contracte no hi figura la immobiliària, sinó un representant. La Urbana va acudir al domicili per comprovar si hi resideix
Maria Jesus Sylvia, que viu i treballa a Lleida, va denunciar a SEGRE que encara no ha aconseguit empadronar-se a la ciutat, malgrat que porta intentant-ho des del mes d’agost passat, quan va iniciar els tràmits a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC). Malgrat que assegura que va aportar factures de subministrament (aigua, llum i gas) que abona cada mes i els pagaments corresponents al seu pis de lloguer, “al contracte hi figura el nom del propietari de la immobiliària i no el d’aquesta empresa”, únic motiu pel qual la Paeria no va formalitzar aleshores la inscripció. Va destacar que aquesta és l’única trava administrativa que l’ajuntament ha adduït per no tramitar la seua sol·licitud, que encara no ha estat resolta. Va afegir que després que la presentés sense èxit, li van notificar que el seu cas es traslladaria als serveis socials.
Més tard, la van informar d’un error administratiu i que havia d’esperar una visita de la Guàrdia Urbana per comprovar que realment viu a la direcció facilitada. “Fins quan he de demostrar que no soc un okupa per poder-me empadronar”, va asseverar. “És indignant. Amb els rebuts, no n’hi ha prou, no els serveix”, va afegir. La setmana passada, la Guàrdia Urbana es va presentar al seu domicili, per segona vegada, per comprovar que hi residia de forma habitual. “Em van demanar el DNI i em van dir que informarien l’OMAC”, va assegurar. Va lamentar que, en una tercera ocasió, si no l’haguessin trobat a casa, “el procés hauria quedat sense efecte”.
“Darrere de cada expedient hi ha una persona, una vida i unes necessitats. Ningú no s’hauria de sentir sota sospita per voler-se empadronar”, va afirmar.
Per tot això, Maria Jesus Sylvia va denunciar que aquesta situació també té conseqüències pràctiques. “Encara continuo constant al cens electoral del meu poble i em preocupa haver de desplaçar-me per votar el 29N”, va aclarir. “No demano privilegis, només poder exercir el meu dret a l’empadronament i una administració que resolgui els problemes sense generar més angoixa”, va reivindicar.
L’ajuntament, segons Sylvia, l’ha informat que la setmana que ve disposaria del certificat.