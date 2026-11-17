INFRAESTRUCTURES
Un camí que és una bassa
Un tram del de Collestret que s’inunda quan plou i que va ser asfaltat al març. La Paeria afirma que està tramitant la reparació de la via
El camí de Collestret, que discorre entre els municipis de Lleida i Alcarràs, té un tram d’uns 15 metres en el qual s’acumulen fins a 30 centímetres d’aigua quan plou. El punt afectat es troba aproximadament a un quilòmetre de l’accés des de l’N-II. Segons denuncia un veí d’Alcarràs que utilitza aquesta via, aquest tram forma un gual que no permet veure l’altura de l’aigua acumulada i suposa un perill per als conductors que no redueixen prou la velocitat.
El veí assegura que el problema va començar després de les obres de millora del ferm executades el mes de març passat. Aquests treballs van coincidir amb la renovació d’1,7 quilòmetres de l’N-II entre Lleida i Alcarràs i van anar a càrrec de la promotora Rascon Solar, com a part de la instal·lació d’una línia elèctrica soterrada al costat de la carretera. Abans de les obres hi havia grava i els laterals del camí facilitaven l’evacuació de l’aigua. Durant les obres, els laterals van quedar segellats per protegir la instal·lació elèctrica, a més del fet que l’asfalt no permet que l’aigua dreni correctament.
Altres veïns de la zona assenyalen que la Paeria s’ha posat en contacte amb la comunitat de regants de l’Horta perquè efectuï les obres de connectar el gual a una arqueta. Tanmateix, els veïns apunten que no es pot desguassar, perquè el gual està per sota del nivell de les arquetes i la comunitat de regants no pot assumir el cost de l’obra. Per això els veïns reclamen que l’empresa que va executar l’obra arregli el camí.
Per la seua banda, el consistori assegura que estan en procés de tramitació per canalitzar l’aigua i enviar-la al sistema de reg i valoraran si correspon reclamar a l’empresa que va executar l’obra.