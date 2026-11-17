SANITAT
Formació als residents de Medicina Familiar
La Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de l’Institut Català de la Salut de Lleida va celebrar ahir una jornada de simulació clínica i tallers pràctics per als residents d’aquesta especialitat. Una sessió que van organitzar amb l’objectiu de reforçar les seues competències i familiaritzar-los amb situacions reals del dia a dia i millorar la presa de decisions i la coordinació dels equips.
Els residents van fer 4 tallers pràctics de dermatoscòpia, oftalmologia, ecografia clínica eFAST i patologia vascular on havien de fer simulacions d’intubació, maneig del pacient crític i reanimació cardiopulmonar, entre altres procediments. A més dels tallers pràctics, també hi va haver una taula redona titulada “Connectar per cuidar millor”, que va estar centrada en els processos, les relacions professionals i la recerca de la millora contínua per millorar l’atenció.