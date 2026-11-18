ENSENYAMENT
Educació compensarà docents amb 50 €/nit i un dia festiu per sortides escolars
El departament els atorgarà també la mateixa protecció jurídica que tenen al centre en cas d’incidents. Ustec ho veu una “cortina” que només busca desactivar les mobilitzacions previstes
El Govern va aprovar ahir una compensació econòmica de 50 euros per nit als docents i altres professionals educatius que participin en les colònies i altres sortides extraordinàries amb pernoctació fora del centre educatiu. L’acord aprovat pel Consell Executiu es complementarà amb un dia festiu, una instrucció que el departament d’Educació preveu publicar a finals de mes. Així mateix, reforçarà la seguretat jurídica dels professionals perquè, en cas d’incidents o accidents amb els alumnes, tinguin la mateixa cobertura que quan desenvolupen l’activitat al centre educatiu.
En aquest sentit, la consellera, Esther Niubó, va assenyalar que es tracta d’una mesura que vol reconèixer una tasca que durant anys ha depès del “voluntarisme” i de la “disponibilitat” del professorat i del personal educatiu. Va defensar que és una retribució “merescuda” per una tasca que es desenvolupa fora de la jornada i del centre habitual.
L’acord fixa una nit de pernoctació a Infantil, dos a Primària i tres a l’ESO, Batxillerat i Formació Professional, amb un màxim de dos persones compensables per grup classe, encara que no es descarta superar les ràtios quan facin falta més acompanyants. Aquestes són d’una persona per cada vuit alumnes en el segon cicle d’Infantil, una per cada dotze de primer a quart de Primària, una per cada divuit de cinquè a sisè, una per cada vint de l’ESO i una per cada vint-i-cinc en estudis postobligatoris. En el cas dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu de tipus A (NESE A), el personal necessari per garantir l’atenció també tindrà dret a les mesures de compensació i no computarà dins del límit de dos docents per grup classe.
La portaveu territorial d’USTEC, Rosa Aguilà, va assegurar a aquest diari que amb aquesta mesura la conselleria “vol interposar una cortina per desactivar les pròximes mobilitzacions” previstes el 21 i 26 de novembre. Va defensar que el col·lectiu docent està efectuant una mesura de pressió “important” per abordar les qüestions que “s’han quedat al tinter” i va demanar que “no es deixin comprar”. Així mateix, va criticar aquesta “mesura estrella” al no contemplar altres assumptes com els recursos disponibles, la possibilitat de substituts o la forma en què s’atendrà els alumnes que no participin en la sortida. “Estan jugant amb el col·lectiu, sense respectar la nostra lluita legítima”, va asseverar.