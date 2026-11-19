EDUCACIÓ
Més queixes per la falta de neteja i personal en col·legis de Primària
Denuncien retallades d’hores i efectius per cobrir baixes des que va entrar en vigor el nou contracte el 2024. Directors mostren el seu malestar per aquesta situació
Escoles de Primària de Lleida denuncien de nou carències en el servei de neteja, amb reduccions de personal i problemes per cobrir les substitucions. “Si el terra és marró clar, ara està fosc, amb marques de passades del pal de fregar i zones amb dos dits de pols en les quals podem escriure amb els dits”, va assegurar la directora d’una escola, una de les més crítiques. Segons va afirmar, els problemes amb el servei han anat a més des que es va concedir a l’empresa Acciona Facility Services, el 2024.
“Ens diuen que som molt exigents o que no ens hem queixat prou”, va explicar. Així mateix, va lamentar que l’escola estigui en aquestes condicions i no es prenguin mesures al respecte. “Les famílies s’adonen de la brutícia i ens pregunten què passa”, va afegir.
Per la seua part, la directora d’una altra escola va apuntar que “sempre hi ha hagut problemes amb el servei”. Va indicar que no es tracta d’una deficiència generalitzada, ja que les afectacions varien segons cada escola: algunes pateixen retallades de personal i d’altres tenen dificultats per cobrir les baixes, entre altres incidències. “Les escoles són molt grans i el personal, que és poc i va enfeinat, no dona l’abast”, va assenyalar la d’un altre col·legi de Primària. Va explicar que els centres disposen d’una aplicació online per notificar les incidències a l’empresa, a través de la qual envien fotos i sol·liciten més recursos.
Altres directors van explicar que, encara que no tenen problemes als seus respectius centres, “hi ha constància de certes incidències”.