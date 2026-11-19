Presó sense fiança per a l’assessor financer investigat per estafar una cinquantena de persones a Lleida
La detenció va dur-se a terme aquest dimecres
El jutjat que investiga la macroestafa que afectaria una cinquantena de persones a Lleida ha decretat aquest dijous presó provisional sense fiança per a l'assessor financer investigat pel suposat frau de tres milions d’euros.
L'investigat s’aprofitava del seu estatus d’assessor financer per guanyar-se la confiança dels seus clients per comprar uns fons “garantits” que no reemborsava. Els Mossos d'Esquadra el van detenir aquest dimecres a la capital del Segrià.