UNIVERSITAT
La UdL impulsa un nou doble grau internacional en Enginyeria
Amb una universitat alemanya, especialitzat en Organització Industrial i Logística. L’Escola Politècnica suma onze titulacions amb altres centres mundials
La Universitat de Lleida (UdL) va firmar ahir un conveni amb la Universitat de Ciències Aplicades de Heillbronn (HHN), a Alemanya, per posar en marxa un nou doble grau internacional d’Enginyeria en organització industrial i logística al campus Igualada-UdL. Aquesta és la segona titulació conjunta amb l’HHN, després del doble grau en Enginyeria Industrial, sostenibilitat i gestió energètica de l’Escola Politècnica Superior (EPS).
El vicerector de Relacions Internacionals, Cristian Solé, va assegurar que “el conveni suposa la continuïtat de la trajectòria de l’EPS, liderant les dobles titulacions internacionals a nivell català i espanyol”.
Va destacar que aquest en concret “complementa el ventall de les titulacions, sobretot a Igualada”.
El nou grau admet un màxim de dos alumnes de cada institució per curs acadèmic. Actualment, dos estudiants de l’EPS de la UdL cursen l’oferta formativa a Alemanya, segons assenyala el subdirector de Relacions Internacionals del centre, Álvaro de Gracia.
Així mateix, per ser admès en el programa, l’estudiantat de la UdL ha de superar els 90 crèdits ECTS, mentre que el d’Alemanya n’ha de fer 95. Per obtenir la doble titulació, cal assolir els seixanta ECTS durant el període de mobilitat a la universitat associada.
Entre les assignatures, els admesos cursen matèries d’Enginyeria Industrial durant el primer semestre, i en el segon realitzen pràctiques en empreses per poder desenvolupar el Treball de Final de Grau (TFG) durant cinc mesos.
Amb aquest programa, la UdL suma onze titulacions internacionals que l’EPS té en marxa amb altres centres de Finlàndia, Alemanya, Indonèsia i el Brasil. Durant el passat curs, un total de 16 alumnes van cursar una doble titulació internacional.