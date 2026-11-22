EDUCACIÓ
Criden a la vaga d’educació el 26 de novembre
Els sindicats i altres entitats educatives convoquen vaga per al dijous de la setmana que ve, 26 de novembre, en la recta final de la campanya electoral. Estan convocades totes les plantilles d’educació, els docents, el personal d’atenció educativa (PAE), el personal d’administració i serveis (PAS), els treballadors de lleure educatiu i els de l’etapa de zero a tres anys. Ahir a Barcelona, ja es van mobilitzar per reclamar millores. D’altra banda, l’institut Torre Vicens acollirà dimarts una trobada organitzada pel Govern per “escoltar la comunitat educativa, identificar necessitats i recollir propostes per tal de millorar el sistema”.