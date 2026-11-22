MOBILITZACIONS
Mangraners rememora la lluita veïnal
Es compleixen 20 anys des que els veïns van aconseguir desmantellar les torres elèctriques que passaven a menys de cinc metres de les cases. Ho van reivindicar durant dos dècades, des del 1986
Mangraners està de celebració. Aquesta setmana es compleixen vint anys des que els veïns van aconseguir traslladar les torres elèctriques de les dos línies d’alta tensió que creuaven el barri, a menys de cinc metres de diverses cases. Amb el desmantellament el 2006, van aconseguir posar punt final a una reivindicació que van començar el 1986, dos dècades enrere. “Vam aplaudir i vam plorar d’emoció quan vam veure els operaris desmuntant les torres”, recorda Salvador Alba, un dels líders de la lluita.
Durant aquells vint anys, els veïns van protagonitzar desenes de manifestacions multitudinàries. Sobretot a partir de l’any 2000, quan la junta veïnal llavors encapçalada per Josep Montserrat va decidir “intensificar les mobilitzacions, ja que van desmuntar una desena de torres properes al barri, però van deixar les que eren dins dels Mangraners”, explica Alba.
Els veïns van tallar l’N-240 en una ocasió, i més endavant van ocupar l’avinguda de les Garrigues i el pont Vell per arribar a la Paeria, on van llegir un manifest. “Tenim una línia de 220 kV al carrer García Lorca, a pocs metres d’habitatges, i una altra de 120 kV a pocs metres de l’escola bressol, el camp de futbol, el camp de petanca i també a pocs metres de cases”, resava el text que van pronunciar el 13 de març del 2004.
Les mobilitzacions veïnals van servir per forçar un acord aquell mateix any entre la Generalitat, la Paeria i Endesa, que van negociar les inversions per traslladar les línies i torres fora de Mangraners fins a l’emplaçament actual, al costat de la variant sud (C-13B). “S’excusaven dient que les torres es van construir abans que les cases perquè el barri es va expandir, però aquesta situació mai hauria ocorregut en vies del centre de la ciutat”, valora Alba.
Per commemorar la lluita, l’associació de veïns va inaugurar ahir una exposició al centre cívic del barri amb fotos històriques i retalls de premsa amb cròniques de les manifestacions, entre els quals alguns de SEGRE. Així mateix, també es poden veure algunes de les pancartes que van utilitzar (una d’aquestes gairebé arriba als 30 metres de llarg), cartells que van penjar als balcons i fins i tot algunes restes metàl·liques de les torres. “Treure-les era una qüestió de salut”, conclou Alba. És el coautor de l’exposició, ja que durant aquests anys ha recopilat tots els materials que ja formen part de la història dels Mangraners.