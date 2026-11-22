El PSC optaria a un tercer escó per Lleida, que es juga amb Junts i PP, i ERC en tindria un
Els socialistes tornarien a guanyar de forma clara i Vox tindria alguna possibilitat d’obtenir representació provincial. A nivell estatal, la dreta i la ultradreta aconseguirien una folgada majoria absoluta
El PSC tornarà a ser la força més votada a Lleida a les eleccions generals de diumenge vinent, mantindria els seus dos diputats actuals i fins i tot podria optar a un tercer. Així es desprèn del sondeig elaborat per Infortécnica per a SEGRE a través de 450 enquestes telefòniques a tota la província. La segona força més votada seria ERC, que mantindria Inés Granollers com a diputada, mentre que Junts, PP i Vox es disputarien l’escó restant al costat del PSC, malgrat que la formació d’ultradreta és, amb diferència, la que tindria menys possibilitats. Les enquestes telefòniques es van fer entre el 26 d’octubre i el 16 de novembre i el 20,3% dels consultats van assegurar que votaran el PSC. Un percentatge que consolidaria els dos diputats que va aconseguir a les últimes eleccions generals, en les quals va assolir el seu millor resultat des del 2008. De fet, podria fins i tot superar aquest registre i enfilar-se a un tercer, una cosa que mai ha aconseguit en unes generals.
Qui també sembla que té garantida la seua presència al Congrés per Lleida és ERC, amb un 9,1% d’intenció de vot entre els enquestats. Al darrere, Junts i PP apareixen molt igualats, ja que els de Puigdemont només tindrien un marge de dècimes respecte als de Feijóo. Per això, tot apunta que es disputarien el quart diputat, encara que sense oblidar-se de Vox, al qual el sondeig també concedeix alguna possibilitat. Per la seua part, Front Ampli tornaria a quedar lluny de tenir representació. Tanmateix, un factor clau seran els indecisos, que segons l’enquesta són el 39,2% de la mostra (vegeu el desglossament).
A nivell estatal, PP i Vox aconseguirien una folgada majoria absoluta al sumar entre ambdós almenys 190 escons, que podrien arribar a ser 200, quan el mínim per assolir-la és de 176. El PSOE perdria entre 5 i 11 diputats i Front Ampli tot just recolliria la meitat dels que va aconseguir Sumar el 2023. En aquest sentit, Infortécnica assenyala que la intenció de vot declarada al PSOE és superior a la del PP, encara que aquest és “extremament dispar”. Un fet que se suma a l’“important vot ocult” que hi ha per als populars.
Elevada participació
En aquest sentit, val a recordar que tant les enquestes com analistes vaticinen que hi haurà una elevada participació en aquests comicis, trencant una tendència que s’arrossega des de fa més d’una dècada en què només acudien a les urnes entre el 55% i el 67% de la ciutadania amb dret a vot.
Així mateix, remarquen que una elevada participació beneficiaria el bloc d’esquerres i els nacionalistes, que tot amb tot ho tindrien molt difícil per arrabassar la majoria absoluta a la dreta i la ultradreta.