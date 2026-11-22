PAERIA
El valor de jugar en família
El projecte municipal Estel ofereix un espai lúdic per a menors de 3 a 6 anys i els seus progenitors cada dijous a la tarda. Vint famílies i 37 nens participen en aquesta iniciativa que s’ha posat en marxa aquest curs a la ludoteca Parc de Gardeny
Experimentar, socialitzar, teixir vincles, expressar i ludoteca. Aquests són els eixos que defineixen i donen significat al projecte Estel, la nova proposta de lleure educatiu impulsada per l’ajuntament a través de la Xarxa Municipal de Ludoteques, amb l’objectiu de donar continuïtat al joc entre els menors de 3 a 6 anys i les seues famílies.
“Hem participat en tots els projectes previs, però quan la Julieta va complir 3 anys, vam demanar donar continuïtat al servei”, va explicar Rouse Martínez, una de les mares participants. Fins ara, cap dels projectes de primera infància, destinats als diferents moments de la criança i que es porten a terme a les ludoteques, contemplava la segona etapa d’educació Infantil, per la qual cosa “moltes famílies vam demanar un projecte per a aquesta franja d’edat”, va indicar Martínez.
El projecte Estel, que s’ha iniciat durant aquest curs a la ludoteca municipal Parc de Gardeny, compta amb la participació de vint famílies i un total de 37 nens.
“Per fi aquest any s’ha fet realitat i per sort hem pogut entrar”, va celebrar en aquest sentit Martínez. El projecte Estel se celebra cada dijous de 16.30 hores a 19 hores.
“Volem que continuïn jugant tota la vida”, va asseverar la coordinadora del programa, Sheila Costa. Va explicar que el programa ha tingut una molt bona acollida per part de les famílies i va reivindicar el valor social i educatiu del joc.
“De la mateixa manera que aquest evoluciona i es transforma, volem que els nens continuïn jugant al llarg dels anys”, va asseverar Costa.
Més enllà de les activitats, que combinen el joc lliure, l’experimentació, els jocs de taula, les activitats creatives i l’hort, el programa ajuda a generar un espai de trobada entre les famílies, permetent-los la possibilitat de compartir experiències de criança i reforçar els vincles entre elles.
“La ludoteca no només es transforma en un espai lliure de joc, sinó que també es converteix en espais relacionats amb els famílies per crear una xarxa de vincles”, va assenyalar el regidor Xavier Blanco.
Actualment, els projectes de primera infància que es desenvolupen a les ludoteques de la ciutat són Nadó (0-6 mesos), Ralet (6-12 mesos), Family Lab (0-18 mesos), Fil (1-3 anys) i Nins (1-3 anys), a més de l’Estel (3-6 anys).
Tots promouen una criança conscient i respectuosa, fomentant la participació de les famílies i el desenvolupament integral dels nens. A més, la Xarxa Municial de Ludoteques organitza altres activitats i tallers per als centres educatius, en el marc del Programa Educació a l’Abast de la regidoria d’Educació. Alguns són Anem a la lutoeca, Aprenentatge Basat en Jocs de Taula (ABJ) o Jocs d’estratègia, lògica i percepció espacial, entre d’altres.
D’altra banda, la Xarxa també promou la inclusió social de persones amb discapacitat i neurodiversitat, a través del projecte Som-hi!, potenciant les habilitats socials, cognitives i emocionals dels participants.