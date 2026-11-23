INSTAL·LACIONS
La pista de gel a Sant Joan obrirà divendres
La plaça de Sant Joan de Lleida es va despertar ahir amb part dels equips necessaris per instal·lar la pista de gel que s’ubica allà des de fa diversos anys coincidint amb la campanya nadalenca. El muntatge, tanmateix, no estarà llest fins divendres vinent, quan està previst que obri portes.
L’obertura de la instal·lació coincidirà amb la iniciativa del Black Friday i l’inici de la campanya de compres nadalenques a l’Eix Comercial, encara que l’horari variarà segons avanci el calendari: fins al 18 de desembre només es podrà patinar de dilluns a divendres entre les 17.00 i les 21.00 hores, mentre que els dissabtes i els diumenges, festius i cada dia entre el 19 de desembre i el 10 de gener els aficionats al patinatge podran practicar-lo entre les 11.00 i les 14.30 hores i les 16.00 i les 21.00 hores.