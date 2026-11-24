MOBILITAT
La conversió del pàrquing de la Seu Vella en zona blava, encara sense data
La Paeria espera des de l’estiu l’aval de la comissió de Patrimoni de la Generalitat
La conversió de l’aparcament de la Seu Vella en zona blava fa diversos mesos que presenta retard perquè l’ajuntament encara espera que la Generalitat li doni el vistiplau. I és que inicialment la Paeria volia fer aquest canvi durant l’estiu, però com que necessita l’aval de la comissió de Patrimoni del Govern i aquesta encara no s’ha reunit, acumula una demora que motiva que, de moment, no hi hagi una data prevista de quan es podrà resoldre. En aquest sentit, segons van informar fonts municipals, el projecte d’aparcament regulat de la Seu Vella “segueix el seu curs”, però tampoc van poder concretar quan es podrà fer. Val a recordar que l’alcalde, Fèlix Larrosa, va assegurar a finals d’agost que la restricció d’accés al pàrquing de la Seu Vella seria “imminent”. Tanmateix, de moment no s’ha fet cap treball al recinte.
La decisió de convertir en zona blava l’aparcament de la Seu Vella, situat a la plaça de la Sardana, va ser acordada pel govern municipal al maig. La idea és que el recinte compti amb 30 places i s’instal·larà una barrera que regularà l’accés dels vehicles al recinte. El motiu pel qual es va prendre aquesta decisió és per “reduir i regular la circulació rodada del Turó, millorar la conservació del patrimoni i reforçar la neteja i la seguretat”, ja que el recinte del Turó és l’única zona d’estacionament del Centre Històric que no està regulada. Un fet que provoca “més pressió” per a aquest espai pel que fa a vehicles i que, en determinats moments de l’any, comporta que hi hagi concentracions de joves que organitzaven festes, per la qual cosa la regulació “és necessària”, segons el govern municipal.
Les 30 places del pàrquing tindran el mateix horari que la resta de places de zona blava. Tancarà els diumenges i els festius i aparcar costarà entre 1,05 i 1,35 euros cada hora en funció de l’etiqueta ambiental del vehicle.