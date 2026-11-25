ADMINISTRACIÓ
Advoquen per reforçar el control de la despesa de les institucions públiques
És una de les exigències de professionals de la Sindicatura de Comptes i d’entitats de control de les administracions. A la jornada Universitat-Empresa de la UdL
El control de la despesa pública i que aquest tingui un retorn a la ciutadania és el pilar mestre perquè una administració funcioni, motiu pel qual són tan importants òrgans com la Sindicatura de Comptes. Un ens que, juntament amb el Parlament i entitats independents, supervisa que els diners de tots s’inverteix correctament. Aquesta va ser la temàtica central de la XXXVIII Jornada Universitat-Empresa que va organitzar la Universitat de Lleida, en la qual van participar membres de la Sindicatura i d’entitats que també vetllen per la despesa pública, com Ivàlua. Els seus responsables van reconèixer que cal reforçar el control de la despesa pública i que, en termes generals, falta més “cultura de l’avaluació”.
“És necessari reforçar el control, especialment quan s’executen els recursos, hi ha subvencions i contractacions i es dissenyen les polítiques públiques”, assenyala Maria Àngels Cabasés, síndica de la Sindicatura de Comptes. “Nosaltres ens encarreguem analitzar si s’estan gastant de forma eficaç i eficient les despeses públiques”, va dir Cabasés, que va afegir que “aquesta és la clau de la cultura de l’avaluació, que no està gaire inculcada”. Una opinió que comparteix Mireia Borrell, directora de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua). “A nivell internacional ens falta cultura de l’avaluació, dit això, el cert és que a Catalunya anem molt bé respecte a l’Estat, però sempre es pot millorar”, va afegir. Va assenyalar que les polítiques que més s’avaluen del Govern són de l’àmbit social, ocupacional i formatiu, “però penso que cal més avaluació en habitatge, atesa la seua importància”.
D’altra banda, Marçal Farré i Sílvia Espinosa, membres de la Sindicatura, analitzen el nivell de retorn social que tenen els recursos públics en àrees com la sanitat i els drets socials. “N’hi ha alguns que sí, mentre que en d’altres es podrien millorar, i nosaltres ens encarreguem de veure com s’hauria de fer perquè així sigui”, van afegir.