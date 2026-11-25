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Barraquisme en un solar ubicat entre la plaça Sant Joan i el Canyeret
El PP exigeix un pla contra els assentaments
Un solar del carrer General, un carrer estret situat entre les places Paeria, Sant Joan i el Canyeret, acull des de fa diversos mesos una barraca al costat d’edificis antics i brutícia i, per accedir-hi, els “inquilins” utilitzen una tanca com a escala. Una situació que el cap de l’oposició a la Paeria i líder del Partit Popular, Xavi Palau, va denunciar com “l’exemple més greu” d’“un nou fracàs de les polítiques del govern del PSC a Lleida, davant la persistència i l’empitjorament de situacions d’infrahabitatge i assentaments improvisats en diferents punts de la ciutat”. Palau va assenyalar que el seu partit ja va denunciar “fa un any” aquesta situació i va lamentar que el govern “no hagi estat capaç de solucionar-ho”. Ho va considerar “un símbol de la manera de governar marcada per la improvisació, la falta de planificació i la incapacitat de donar respostes”.
També va assenyalar la “responsabilitat directa” de l’alcalde, Fèlix Larrosa, i del tinent d’alcalde Carlos Enjuanes afirmant que la seua gestió ha “convertit Lleida en la capital dels assentaments improvisats”. Va qualificar d’“inadmissible que hi hagi persones vivint en aquestes condicions a 50 metres de l’ajuntament, o en qualsevol punt de la ciutat”, per la qual cosa va reclamar una “intervenció immediata” per “inspeccionar l’assentament i avaluar les condicions de seguretat i salubritat i garantir una alternativa habitacional digna a les persones afectades i atenció social individualitzada”. Va exigir, a més, un pla contra els assentaments amb un mapa i actuacions amb terminis concrets i “coordinació entre administracions i entitats socials”. A l’avinguda Tarradellas també hi ha diverses barraques, que la Paeria preveu desmantellar.