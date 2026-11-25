L’Escola del Treball ofereix aquest curs un Certificat Professional (CP) perquè els alumnes que van quedar fora dels seus tres cicles de Formació Professional (FP) de grau mitjà més sol·licitats puguin cursar-los igualment i obtenir el títol en el mateix temps que una FP.
Actualment, un total de 60 alumnes estan cursant la nova alternativa, pionera a Lleida. Són una vintena d’estudiants per cada titulació disponible, que equivalen als cicles de Gestió Administrativa, d’Activitats Comercials i d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques. Amb aproximadament un total de 60 places per cicle, més de 30 sol·licitants que s’havien preinscrit es van quedar sense plaça.
“L’objectiu és que les persones que no han entrat en la primera opció no abandonin i puguin continuar estudiant el que realment volen”, va assegurar el director de l’Escola del Treball, Paco González. Als estudiants que no van poder accedir als cicles i s’han inscrit a un de les tres CP se’ls convalidarà una part del primer curs d’FP. Així, a segon hauran de cursar les assignatures pendents de primer. Segons va explicar el director, el CP ofereix els mateixos mòduls que les unitats de competència del cicle corresponent. “És el mateix grau, però adaptat en un altre itinerari”, va afegir.
Un dels estudiants del CP en Instal·lacions Elèctriques, Arnau Abacín, va explicar que volia estudiar electricitat, però es va quedar fora del cicle mitjà. “Estic molt content de poder obtenir les mateixes competències a través del certificat”, va assenyalar.
González va indicar que des de l’escola no descarten ampliar el certificat a altres dels seus cicles. No obstant, va assegurar que es farà, sempre que el centre tingui possibilitat i unes instal·lacions suficients per acollir més alumnes.
Aprova una reducció de les ràtios a Infantil i Batxillerat
El Consell de Ministres va aprovar ahir un decret que redueix a la meitat el nombre de nadons i nens que atenen les educadores a les escoles infantils en primer cicle (0-3 anys). S’estableix un màxim de 4 nadons per educadora a les aules de menys d’un any, 6 a les d’un a dos i 8 a les de dos a tres. En el segon cicle d’educació infantil, de 3 a 6 anys, fixa un màxim de 20 per docent davant dels 25 actuals. La reducció en el primer curs d’Infantil entrarà en vigor el curs que ve i de forma progressiva per als següents cursos, amb l’objectiu que en 2029-2030 estigui plenament implantat. Així mateix, la reducció a la meitat dels nens i nenes de 0 a 3 anys suposa, segons la Plataforma Estatal d’Escoles Infantils (PEEI), “la baixada més gran de la història”, mentre que les escoles privades i concertades van alertar ahir del risc de tancament “de centenars de centres”. D’altra banda, a Batxillerat la ràtio màxima serà de 30 alumnes, quan ara és de 35. A primer s’aplicarà el curs 2029-2030, i a segon, el següent. També la rebaixa a l’FP bàsica a 15 i manté l’actual de 25 estudiants a grau mitjà i superior.
Pla pilot per crear un gestor administratiu als centres
El Govern va acordar ahir la implementació d’un pla pilot per crear la figura del gestor administrador als centres educatius. Es tracta d’un programa temporal per desplegar l’oficina virtual de gestió administrativa dels serveis territorials en les direccions dels centres i dels serveis educatius. El departament d’Educació va assenyalar que la gestió administrativa i econòmica d’escoles i instituts ha experimentat un increment progressiu en el volum i en la complexitat dels procediments al llarg dels últims anys. En aquest sentit, el programa té com a objectiu que personal especialitzat assumeixi les gestions pressupostàries i de contractació. D’aquesta manera, les direccions dels centres podran centrar-se en el lideratge pedagògic. La iniciativa es farà inicialment a la província de Barcelona.
Més requisits per als centres privats i l’FP no presencial
El Consell de Ministres va aprovar ahir un reial decret per garantir la qualitat als centres privats de Formació Professional (FP). D’aquesta manera, el Govern central estableix criteris comuns per autoritzar i supervisar centres privats, reforçant les exigències sobre les instal·lacions, sobre el professorat i sobre l’atenció a l’alumnat. D’altra banda, fixa més garanties per a les modalitats semipresencial i virtual. A la primera s’exigirà entre un 40% i un 60% de presencialitat lectiva. Mentrestant, a la segona serà d’entre un 15% i un 39% de presencialitat obligatòria, a més de la formació en empreses. Pel que fa a les ràtios, el decret estableix un màxim de 80 alumnes per professor el curs vinent. Per al 2029-2030, un màxim de 65 i al curs 2030-2031, de 25, que és l’objectiu final.