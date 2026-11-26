Educació xifra en un 6,3% el seguiment de la vaga de docents
Fins el 80% de l'alumnat de batxillerat i fins el 60% dels estudiants de segon cicle d'ESO secunden l'aturada
El Departament d’Educació ha xifrat en un 6,33% el seguiment de la vaga convocada aquest dijous a Catalunya. El personal convocat a la vaga és el personal docent i laboral dels centres públics i el personal que presta serveis als centres públics, a l'estructura del Departament d'Educació, als serveis territorials i al Consorci d’Educació de Barcelona. És la primera dada de la jornada, de les 9.30 h, amb el 41,86% % dels centres de treball amb personal cridat a vaga. A Lleida, segons les dades recollides de diversos centres, el seguiment de la vaga de docents és dispar, tot i que en cap cas majoritari. Per part de l'alumnat, sí secunden l'aturada fins el 80% dels estudiants de batxillerat i fins el 60% dels estudiants del segon cicle de l'ESO. Per exemple, a l'institut Manuel de Pedrolo de Tàrrega, el 22% del professorat fa vaga i gairebé la totalitat de l'alumnat de 4rt d'ESO, mentre que el seguiment entre 1r i 3r d'ESO és minoritari; a l'institut Maria Mercè Marçal de Tàrrega fa vaga el 29% del professorat i el 68% de l'alumnat; a l'escola Àngel Guimerà d Tàrrega, el 27% del professorat i el 67% de l'alumnat; a l'institut Ribera del Sió d'Agramunt, cap docent secunda la vaga, mentre que el 61% de l'alumnat sí ho fa, i a l'escola Macià-Companys d'Agramunt fa vaga el 19,5% dels docents i el 61% de l'alumnat.
En aquesta nova jornada de vaga docent, només hi ha prevista una única manifestació a Barcelona.
Docents entren a les cotxeres del Palau de la Generalitat
Un grup de docents en vaga ha accedit a les cotxeres del Palau de la Generalitat aquest dijous al matí, coincidint amb una nova aturada al sector educatiu. La protesta s’ha produït a les 7.05 hores del matí -deu minuts després que els Mossos obrissin la porta de l'entrada principal de Palau- quan una cinquantena de docents amb samarretes grogues ha accedit a les cotxeres per l’accés principal.
Hi han desplegat una pancarta amb el lema 'Prou promeses electorals, volem recursos reals', i han llegit una carta que volien entregar al president del Govern, Salvador Illa. Una hora i mitja més tard, agents antiavalots dels Mossos han començat a treure un a un els manifestants que hi havia a l’interior de les cotxeres i els han anat identificant.
Carta al president
A la carta que els docents volien entregar al president, els docents lamenta la “manca de resposta i de voluntat negociadora per part de la consellera d’Educació” a les reivindicacions dels diferents sectors de l’educació pública. Per això, li exigeixen que, en qualitat de màxim responsable del Govern, “ordeni la convocatòria immediata del comitè de vaga, amb la participació de tots els sectors implicats”. A la missiva enumeren les seves reivindicacions, com per exemple una clàusula de garantia salarial vinculada a l’IPC, la millora de les condicions laborals de tots els sectors, la internalització dels serveis externalitzats, la reducció de les ràtios a totes les etapes, la derogació del decret de plantilles i el “reforç del poder de decisió dels claustres i de les treballadores de l’educació”. També demanen la “garantia” de l’ús del català com a llengua vehicular i de cohesió social. “Volem deixar clar que l’educació pública ha de ser una prioritat de país, no una qüestió subordinada als interessos polítics o als calendaris electorals”, afirmen a la carta. Continuen afirmant que encara hi ha temps per obrir una via de diàleg per desencallar la situació i obrir una via de diàleg amb una “voluntat real d’arribar a acords”. “Les demandes han de traduir-se en mesures concretes, terminis definits i compromisos verificables. No acceptarem més declaracions genèriques ni promeses sense calendari ni garanties de compliment”, sostenen. Finalitzen assegurant que la carta és un “avís” i que no faran cap passa enrere ni abandonaran les reivindicacions.