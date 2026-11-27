Lleida té en tràmit o en marxa la construcció de 400 habitatges assequibles
El ple autoritza la compra de dos autobusos per reforçar la flota urbana i reprova un regidor de Vox
El debat sobre l'habitatge ha centrat el ple municipal de la Paeria de Lleida d'aquest divendres. El plenari ha aprovat dues mocions, una d'ERC i el Comú perquè es garanteixi l'execució dels acords municipals en matèria d'habitatge, elaborar un cens operatiu d'habitatges buits i conèixer els actius immobiliaris de les diferents administracions públiques susceptibles d'incorporar-se al parc d'habitatge assequible de la ciutat i una altra de Junts per la cessió dels immobles de la Sareb i Casa 47. En aquest sentit, l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha indicat que Lleida té en tràmit o en marxa la promoció de 400 habitatges assequibles. El ple autoritza la compra de dos autobusos per reforçar la flota urbana i reprova un regidor de Vox.
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat al plenari la gestió que ha fet el govern municipal en l'àmbit d'habitatge durant la legislatura. "S'ha fet un gran salt de 0 a 400. Treballem perquè tothom pugui tenir un habitatge digne", ha assenyalat l’alcalde, qui també ha afegit que el servei de mediació de l'Oficina Local d'Habitatge disposa d'uns 500 habitatges cedits amb incentius pels seus propietaris perquè els gestioni l'Ajuntament per ser destinats al lloguer.
En el debat de les mocions, la primera tinenta d'alcalde i portaveu del PSC, Begoña Iglesias, ha destacat que la prioritat del govern és "fer polítiques efectives d'habitatge" i ha assenyalat que els estudis del nou POUM ja xifren en 649 els habitatges buits a partir de les dades de consum d'aigua. En aquest sentit, ha assenyalat que s'està pendent de l'aprovació per part de la Generalitat del reglament del registre d'habitatges buits de la Generalitat. També ha indicat que la Paeria tramita la cessió de 5 solars de la Sareb al sector SUR-21, a la Bordeta. Larrosa també ha puntualitzat que ha enviat un escrit a la Sareb reclamant la cessió dels "més de 30 solars" que aquesta entitat té a la ciutat.
Per part del PP, la seva portaveu, Anna Florista, s'ha mostrat favorable a disposar d'un cens fiable d'habitatges buits, però ha indicat que no ha de servir per "buscar culpables". "No compartim que el camí sigui augmentar impostos i aplicar sancions als propietaris. Nosaltres defensem incentivar-los perquè rehabilitin els seus pisos i els posin en lloguer", ha indicat.
La portaveu d'ERC, Jordina Freixanet, ha emmarcat el debat en una confrontació entre "el model de la dreta", que deixa actuar el mercat o construeix habitatge barat lluny de la ciutat, i el de l'esquerra, que aposta per fer pisos a tots els barris i aplicar incentius i sancions. Així, ha defensat la construcció de més habitatges, "a tots els barris i per a tothom", i també la necessitat d'un cens unificat, que permeti tant adreçar cartes als propietaris oferint ajuts per treure els pisos al mercat com aplicar recàrrecs fiscals.
Per part de Junts, el regidor Joan Ramon Castro, ha advertit que tenir un sostre s'ha convertit en "gairebé una missió impossible" per a joves i famílies, i ha atribuït la situació a la manca de prioritat històrica en habitatge públic i a la gestió d'organismes com la Sareb i la nova agència Casa 47. En aquest sentit, ha proposat traspassar aquests actius immobiliaris als ajuntaments en condicions habitables o amb els recursos econòmics necessaris per adequar-los.
En representació de Vox, la portaveu Glòria Rico ha anunciat el vot contrari a la moció d'ERC i el Comú perquè, segons ha dit, proposen una recepta basada en "més cens, més inspecció, més recàrrec i més sanció sobre la propietat privada". També ha rebutjat la moció de Junts i ha reivindicat alliberar sòl massivament, construir més habitatge i protegir els propietaris.
La portaveu del Comú, Laura Bergés, ha defensat que l'habitatge "compleixi la seva funció, allotjar persones, i no convertir-se en un actiu financer per a l'obtenció de rendes cada cop més i més elevades", i ha demanat tant un cens detallat dels pisos buits com un inventari complet de l'habitatge i el sòl públic de l'Estat, la Generalitat, la Sareb i Casa 47.
Altres mocions
Durant el ple de la Paeria d’avui també s’han debatut tres mocions més. D'una banda, s'ha aprovat en una votació per punts la moció plantejada pel grup del PSC per la defensa del sistema públic de pensions i el rebuig a la seva privatització.
També s'ha aprovat una moció plantejada per ERC de reprovació del ple al regidor de Vox Josep Roca per rebutjar les declaracions que va fer al ple de setembre sobre el president de la Generalitat Lluís Companys. La reprovació ha comptat amb 19 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions.
Finalment, el ple ha rebutjat, amb 7 vots a favor i 20 en contra, la moció presentada per Vox per eliminar la cita prèvia obligatòria i garantir l'atenció presencial als serveis públics municipals.