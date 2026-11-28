Més de 326.300 lleidatans cridats a votar demà per triar vuit escons
Són 9.000 més que els de l’última convocatòria a les generals, el 2023. La subdelegació completa el repartiment de 1.124 urnes entre 313 col·legis a Lleida
Fins a 326.300 lleidatans són cridats a votar demà en les dissetenes eleccions a les Corts Generals en democràcia. Són 9.076 electors més que els del juliol del 2023, quan es van celebrar els últims comicis estatals. Els votants tenen a les mans l’elecció de quatre diputats i quatre senadors per Lleida, vuit escons que en l’última legislatura han ocupat representants del PSC (dos diputats i tres senadors); ERC (una diputada i una senadora) i Junts (un diputat). Tanmateix, al Congrés opten 10 candidatures i al Senat, sis.
L’administració de l’Estat ha repartit en els últims dies 1.124 urnes (i gairebé 200 més de reforç) en 562 meses electorals citades a 313 col·legis electorals a les comarques de Lleida, 41 dels quals a la capital. Se’ls sumen, per complir el mandat constitucional sobre el sufragi (ha de ser secret, a més d’universal, lliure, igual i directe), 500 cabines electorals.
Vot bilingüe, trilingüe a Aran
Per exercir el vot, la subdelegació del Govern central ha encarregat imprimir fins a 3.700.000 paperetes bilingües per al Congrés dels Diputats, de fons blanc, on figuren les 10 candidatures per Lleida, mentre que per al Senat ha imprès 370.000 paperetes bilingües en color sípia ja que en aquest cas són úniques i inclouen les sis candidatures lleidatanes. A la Cambra Alta, les llistes són obertes i bloquejades, i això suposa que el votant pot optar per fins a tres candidats de diferents formacions. A la Val d’Aran, tot el material s’ha editat en tres idiomes (aranès, català i castellà) i inclou 120.000 paperetes blanques per al Congrés i 12.000 paperetes color sípia per al Senat.
Desplegament policial
El dispositiu electoral inclou a més a Lleida 70 efectius de la Policia Nacional (40 a Lleida ciutat, 14 a la Seu d’Urgell i 16 a Les), a més de 168 efectius de la Guàrdia Civil que han de vetllar per la seguretat durant la jornada.
Els Mossos desplegaran també el dispositiu especial URNA 2026, que mobilitzarà 8.500 efectius (5.500 agents dels Mossos, i uns 3.000 efectius de les policies locals, Guàrdia Urbana, policies municipals i vigilants municipals) per als 2.674 col·legis electorals de Catalunya.