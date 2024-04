Què ens preocupa als joves?

Creat: Actualitzat:

Em dic Bryan Zaragoza, actualment estic estudiant 1r de Batxillerat a l'institut. Tots sabem que l'etapa de batxillerat és molt pesada psicològicament per als estudiants, s'ajunten un cúmul d'aspectes que fan que crear situacions d'estrès i angoixa als estudiants.

Però, què és el que realment ens preocupa als joves? Cadascú té la seva vida i els seus problemes, siguin familiars, socials...

Però tot i això, tots els estudiants tenim preocupacions en comú en l'àmbit acadèmic. Principalment, el que ens preocupa és el nostre futur, ja que si estem avui en dia a batxillerat és perquè ens volem assegurar un bon lloc de treball.

Dintre dels problemes del nostre futur, trobem els exàmens, treballs, deures, exposicions...

Però aquests són els que mostrem a la llum, és a dir els que no tenim cap problema en dir que això ens preocupa, ja que no sol ens preocupa a nosaltres, sinó també a tota la resta d'estudiants.

Sabent els problemes que els joves no tenim por ni vergonya d'expressar-los, quins són els que no volem que se sàpiguen?

Com a estudiant i jove, puc dir que tenim més confiança d'explicar les coses a un amic o amiga, que no als nostres pares. És per això que se'ns fa més fàcil explicar al nostre amic que no estem passant per un bon moment psicològic, que no estem còmodes en situacions que realment ho voldríem estar, que si realment l'importem a algú, si tinc amics...

Totes aquestes preocupacions són teories conspiranoiques que tenim els joves d'avui en dia, l'única solució que li trobem és callar-nos i que ens continuï fent mal o explicar-li a algun amic amb el qui tinguem confiança i que empatitzi amb nosaltres, però que no ens ofereixi una ajuda professional.

Per això, quina seria la millor solució davant d'aquestes preocupacions?

Explicar-los als pares, tot i que de vegades pensem que no és la solució, ja que no tenim tanta confiança i tenim vergonya, els pares són els únics que poden ficar solució a aquestes preocupacions, sigui mitjançant la seva paraula que és molt més vàlida que la d'algú altre o aconseguir-nos alguna ajuda professional, que ens ajudi a tractar-ho bé.

És per això que si tens moltes preocupacions i no saps com tractar-les busca ajuda. Recordant que quasi sempre que es pugi tindràs als pares, que són les persones que més els importem en aquesta vida.