“El que més ens afecta és que els adults creguin que ens és tot igual”

Em dic CJ i soc una adolescent de setze anys que està a primer de Batxillerat. Els adults es pensen que a la nostra generació no tenim preocupacions i que ens és tot igual, però no és així.

Una de les coses que ens preocupen, i a tothom en aquesta edat li ha preocupat, és el que pensarà la gent de nosaltres. A mesura que ens anem fent grans i som adults ens és igual el que la gent pensa de nosaltres, però estem en una edat delicada en què qualsevol cosa que ens diguin ens afecta. A més a més, amb les xarxes socials tendim a comparar-nos amb altra gent i això fa que al voler ser com ells, en certa manera els copiem, i per aquesta raó els adults creuen que anem tots vestits igual i ens comportem igual, quan en realitat ho fem per encaixar.

Si parlem del que ens interessa, a cadascú li interessen coses diferents, però tenim curiositat sobre com internet ha evolucionat tan ràpidament en pocs anys, per la IA que s’està desenvolupant cada vegada més ràpidament i per com una màquina pot fer el que li diguem i el que li preguntem.

D’altra banda, les altres generacions creuen que no arribarem a res a la vida perquè ho tenim tot a l’abast i que no ens esforcem ni ens preocupa el nostre futur, quan això no és veritat. La veritat és que sí que ens preocupa el nostre futur i bastant, perquè la majoria estem molt perduts. El fet de tenir tantes opcions i tan poca informació que coneguem ens atabala perquè no sabem què triar.

A més a més, el que més ens afecta és que els adults es pensin que a tots els de la nostra generació ens és tot igual i que som uns maleducats pel simple fet que un grup de gent ho sigui. Nosaltres ja sabem que les coses no ens arribaran per art de màgia i que hem de treballar per aconseguir el que volem. La majoria ho intentem i pel simple fet de no voler el mateix que els nostres pares no vol dir que no ens importi.