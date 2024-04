“La principal preocupació tant d’ells com d’elles és l’aspecte físic”

Creat: Actualitzat:

Soc el Pau Montero Cortillas. Avui en dia hi ha la idea que els joves no tenen preocupacions i motivacions. Realment penso que sí que tenen motivacions i preocupacions, però força diferents de les de generacions passades. Estic d’acord sobre la manca de educació i la pèrdua de respecte a l’autoritat per part dels joves, tot i que sempre hi ha excepcions.

Tot això és multifactorial, però principalment penso que cada cop l’educació és més permissiva i molts pares no acaben d’inculcar valors necessaris als seus fills. A més, avui en dia tenen totes les comoditats possibles i això fa que no pensin que tenen la necessitat de guanyar-se el futur com ho van fer els seus pares.

Actualment, penso que la major preocupació dels joves és el seu aspecte físic, tant homes com dones, i li posen atenció a aquest àmbit més que mai. Això es pot observar en la imatge que projecten en les xarxes socials, les quals sense dubte han canviat per complet les inquietuds dels joves.

Per culpa de les xarxes han trobat la necessitat de mostrar constantment una imatge perfecta i falsa d’ells; això els motiva a estar més pendents que mai a millorar el seu aspecte físic i a comprar roba per tal d’aparentar. Si preguntes en un institut què els motiva avui en dia, una preocupant quantitat et dirà que guanyar seguidors a la xarxa o millorar la imatge que donen en aquesta.

Un altre factor a destacar es els models que segueixen i a què aspiren a arribar a ser. Abans, el que més els motivava per estudiar era aconseguir una bona feina amb un gran càrrec, la qual cosa suposava haver de fer mèrits per aconseguir-ho. De la mateixa manera, aquells qui volien ser per exemple cantants havien de comptar amb una disciplina i talent molt elevat, això incentivava els joves a ser constants i conscients del que costa aconseguir els objectius.

Tot això s’ha perdut perquè els referents han canviat. Actualment s’idolatra personatges sense cap talent i amb poca educació que es dediquen a gravar vídeos de poca qualitat i els pengen a les xarxes. Avui en dia molts joves aspiren a dedicar-se a influencer laboralment i les seves motivacions no passen per estudiar, el que els motiva és guanyar-se la vida amb poc esforç.

En conclusió, les motivacions dels joves han canviat per complet i la societat hauria de pensar si aquestes són beneficioses o no per a ells. I els pares haurien de preocupar-se per les motivacions i inquietuds dels seus fills.