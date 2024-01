Kia planteja una flota de cotxes elèctrics per a ‘delivery’ i VTC

La primera fase introduirà el Kia PV5, un vehicle elèctric per a àrees importants com hailing, delivery i serveis públics.

Kia va donar a conèixer a CES 2024 la seua estratègia de negoci Platform Beyond Vehicle (PBV), que consistirà en tres fases, l’enfocament de les quals estaran centrades en el client. Es construirà entorn d’un sistema empresarial específic, que integrarà vehicles, software i tecnologies futures per oferir valor afegit. La primera fase introduirà el Kia PV5, un vehicle elèctric per a àrees importants com hailing, delivery i serveis públics, que entrarà en producció el 2025 amb l’inici de la primera fase de l’estratègia.