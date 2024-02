Ford Kuga, per a l’aventura diària

detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ford redissenya el Kuga per donar resposta a les necessitats dels seus clients optant per un estil atrevit, tecnologies intel·ligents i sistemes de propulsió, i inclou gasolina, híbrids endollables (PHEV) i híbrids autorecarregables (FHEV).

Per primera vegada, introdueix l’acabat Kuga Active que brinda més versatilitat. Exteriorment, llueix nou frontal amb un disseny de graella emmarcat per llums led que van de banda a banda. A l’interior, destaca el seu aspecte més depurat, amb elements remarcables com la pantalla tàctil de 13,2 polzades o la tapisseria Sensico als seients de confort, ajustables en 18 direccions.

Els nous Active Hybrid i Ecoboost es beneficien d’una altura de conducció més gran de fins a 10 mil·límetres, cosa que permet sortir dels camins més transitats. El reforça el mode addicional Trail Drive, que modifica el control de la tracció i la resposta de l’accelerador, per desplaçar-se sense problemes per la sorra o el fang.

No obstant, si hi ha un atribut que destaca és ser pràctic, amb seients a segona fila que es desplacen fins a 150 mil·límetres o 553 litres de maleter.

Tant la versió híbrida endollable com l’híbrida autorecarregable gaudeixen d’una transmissió automàtica power-split millorada que ofereix avantatges en prestacions i capacitat de remolc per a una versatilitat superior. Ambdós variants són capaces de remolcar 2.100 kg, un 30% més que les seues predecessores. En híbrid endollable, el consum se situa de 0,9 a 1,2 litres, amb una autonomia 100% elèctrica de 60 a 69 quilòmetres. Per la seua part, la FHEV és capaç de conduir fins a 900 km amb un sol dipòsit de combustible i fins al 64% només en mode elèctric en ciutat. Els clients també poden escollir el motor de gasolina.

Tots els acabats del Kuga disposen d’Apple CarPlay i Android Auto, així com Alexa Built-in, que permet fer preguntes o donar ordres sense tenir el mòbil connectat.

Remolc. El Kuga ofereix ajuda als clients que volen aprofitar la seua capacitat de remolc. La comprovació de connexió està disponible a través del sistema SYNC 4 i l’aplicació FordPass, que garanteixen que tot estigui subjecte de forma segura.

Assistència. La versió millorada del control de creuer adaptatiu amb Stop & Go inclou ara l’assistent de velocitat predictiva, capaç d’ajustar la velocitat en revolts o rotondes. Una altra novetat és l’assistent de frenada en marxa enrere, que avisa el conductor.