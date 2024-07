La Xina és el tercer mercat més gran per valor per a les exportacions de vehicles de la UE després dels Estats Units i el Regne Unit.

La Xina és el tercer mercat més gran per valor per a les exportacions de vehicles de la UE després dels Estats Units i el Regne Unit. La quota de mercat dels cotxes fabricats a la Xina en les vendes de vehicles elèctrics de bateria a la Unió Europea ha augmentat de prop del 3% a més del 20% en els últims tres anys. Les marques xineses representen al voltant del 8 per cent d’aquesta quota de mercat.