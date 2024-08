Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Pirelli llança el nou P Zero MS, un pneumàtic d’alt rendiment per a totes les estacions dissenyat per als fabricants de cotxes Prèmium i Prestige que demanen unes cobertes d’equip original efectives tot l’any.

El producte passa a integrar l’oferta de pneumàtics UHP quatre estacions de Pirelli juntament amb l’Scorpion MS, llançat l’any passat i que es destina als SUV de nova generació.