El Cupra Tavascan ha estat elegit com a Millor Cotxe de l’Any en la segona edició dels Premis Prisa Motor. Això confirma la gran acollida que ha tingut entre el públic i la premsa especialitzada el llançament del primer SUV cupè 100% elèctric de la marca. El model ha estat el guanyador de la màxima categoria dels premis, després de ser elegit per un jurat format per periodistes especialitzats.