Opel Grandland, elegant i sostenible

El nou Opel Grandland mostra el que la marca entén per “energia alemanya”. El SUV superior presenta un disseny inspirador i solucions innovadores, se centra en el que és essencial en termes de funcionament i està electrificat en totes les variants. De fet, és capaç de recórrer fins a gairebé 700 quilòmetres (WLTP[1]) sense recarregar. El nou Grandland combina una aparença elegant amb detalls pràctics i moltes característiques que redueixen la petjada de carboni. Inclouen una conducció lliure d’emissions locals juntament amb bateries reciclables i reparables, així com l’ús de materials reciclats.

La cabina i la cabina del nou Grandland van ser dissenyades per estalviar tants recursos com la carrosseria. Fabricat amb alumini reciclat i acer amb contingut reciclat, el Grandland exhibeix uns seients Intelli de sèrie, que ofereixen un plaer de conducció relaxat. A més, el Grandland conté més de 40 peces de polímer que consisteixen fins a un 80 per cent de materials verds. Per tant, el nouvingut exemplifica Greenovation made by Opel.