Espanya ha de triplicar els punts de càrrega per proveir cotxes elèctrics el 2030

Els punts de recàrrega han d'assolir les 100.000 unitats per a l’any 2030 per poder cobrir la demanda d’automòbils elèctrics.

Els punts de recàrrega han de triplicar el nombre actual de 30.000 carregadors fins a assolir les 100.000 unitats per a l’any 2030 per poder cobrir la demanda d’automòbils elèctrics, segons les dades del ministeri per a la Transició Ecològica. La patronal Anfac ha xifrat en 220.000 el nombre de vehicles elèctrics en circulació a Espanya el 2024, la qual cosa suposa un creixement d’entre el 35 i 40% respecte a l’any passat.