Kia ha llançat una actualització remota over the air (OTA) per als seus vehicles equipats amb telemàtica, a partir del model de l’any 2022, que inclou 153 novetats, com el servei de reproducció de música SoundCloud, millores en EV Route Planner (planificador de rutes per a vehicles elèctrics) i nous comandos de veu.