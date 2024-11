Citroën C3 Aircross: confort, disseny i connectivitat en SUV

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Citroën marca un abans i un després en la categoria SUV amb el llançament del nou Citroën C3 Aircross, que completa la renovació de l’oferta en el segment B.

Aquesta nova generació del C3 Aircross ofereix un automòbil que respon a les demandes actuals en matèria d’eficiència i pluralitat d’energies, relació qualitat‑preu i facilitat d’ús. La personalització del model també s’ha tingut molt present, amb un elenc de 6 tons de carrosseria, 2 colors de sostre i el detall dels Colour Clips.

Amb un confort de referència, connectivitat d’última generació i tecnologies d’ajuda a la conducció útils i intuïtives, el nou Citroën C3 Aircross destaca per l’amplitud i l’aprofitament màxim de l’habitacle. Amb 4,39 metres de longitud, 1,79 metres d’amplada i 1,66 metres d’alt, és l’únic SUV del segment B capaç d’oferir una comoditat de primera classe per a fins set passatgers, a més d’un maleter que es pot ampliar a una capacitat de 1.600 litres. Construït sobre la nova plataforma Smart Car, ofereix una gamma multienergia, amb una alternativa gasolina 1.2 Turbo de 100 CV com a entrada de gamma, una motorització Hybrid de 136 CV que redueix el consum i les emissions en un 15 per cent i que permet circular en mode zero emissions a la meitat dels trajectes urbans i una versió cent per cent elèctrica amb bateria LFP de 44 kWh amb 300 quilòmetres d’autonomia. Pròximament, una nova proposta elèctrica superarà els 400 quilòmetres d’autonomia.