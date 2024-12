Lexus LX 700 H, propulsió híbrida per al SUV insígnia

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Lexus millora l’LX i presenta l’LX 700 híbrid amb tren motriu biturbo V6 de 3.5 l. Aquest nou sistema híbrid paral·lel de 457 CV integra un generador de motor (MG) amb un embragatge ubicat entre el motor V6 biturbo de 3.5 L i una transmissió automàtica de 10 velocitats.

Tret inèdit en un híbrid Lexus és que inclou un alternador i un motor d’arrancada com a components de sèrie. Així, en cas que el sistema híbrid no funcioni, el motor d’arrancada permet l’encesa independent, mentre que l’alternador alimenta la bateria auxiliar de 12 V, cosa que permet que el vehicle continuï funcionant.

En condicions tot terreny, el vehicle amplia les seues capacitats a l’agregar potència impulsada per motor al rang baix per primera vegada en un Lexus.

Això li permet conduir només amb motor en situacions que requereixen un control precís de l’accelerador, com camins rocosos, camins de terra i neu profunda, la qual cosa ajuda a aconseguir un rendiment tot terreny excepcional i facilitat de maneig.

Exteriorment, destaca per la seua estètica impressionant. Pilars A davanters tirats cap enrere, reixetes laterals del radiador amb grans obertures o llums de gàlib en forma d’L transmeten sensació de robustesa. A l’interior, el disseny de la cabina centrat en el conductor infon confiança amb tots els controls i informació essencials (per exemple, indicadors, Head-Up Display estàndard, mesuradors, etc.) a l’abast del conductor i en la línia de visió davantera. També brinda cinc opcions de massatge per als seients del conductor i del passatger davanter.

Depenent del grau, l’LX s’ofereix en set opcions de color exterior, així com cinc nivells d’acabat: Premium, F SPORT Handling, Luxury, Ultra Luxury i, com a novetat d’aquest any, la variant Overtrail.

Estructura impermeable. Tanca la bateria principal híbrida, ubicada al terra posterior. Així, preveu l’entrada d’aigua en cruïlles profundes, assegurant una capacitat de travessa de 700 mm, comparable a models amb motor convencional.

Overtrail. Ofereix trets i equipament addicionals per ajudar a delectar-se amb l’exploració a l’aire lliure. Agrega diferencials de bloqueig davanters i posteriors, un inversor de CA de 2.400 W i revestiments de pis tot terreny per a tota mena de clima.