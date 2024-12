Mitsubishi Outlander, en versió híbrida endollable

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Concebut per al mercat europeu, amb un renovat disseny exterior i un interior millorat, el nou Mitsubishi Outlander PHEV preveu arribar ben aviat als concessionaris espanyols.

El tret distintiu en la quarta generació de l’Outlander és la tecnologia Super-All Wheel Control (S-AWC). Ajusta automàticament la distribució del parell motor a cada eix per millorar la tracció. Addicionalment, el conductor pot seleccionar entre set modalitats de conducció depenent de les condicions del terreny: normal, asfalt, grava, neu, fang, eco o power. El disseny desprèn un esperit aventurer en el qual sobresurt el distintiu frontal. A la part posterior, el disseny horitzontal dels fars en subratlla l’equilibri i l’amplada.

Accedint a l’interior, es percep una sensació de qualitat, amb una atenció al detall que s’expressa en components com el sistema de so Yamaha, que proporciona una experiència de so única.

D’altra banda, ofereix una capacitat de maleter de 495 litres, ampliable a 1.422 litres amb els seients posteriors abatuts. A més, pot remolcar fins a 1.500 kg, la qual cosa el converteix en una opció robusta per a transport addicional.

Sota el capó, va un pas més enllà gràcies a la propulsió híbrida endollable de llarga autonomia. Està composta per un motor de gasolina de 2.360 cc, combinat amb dos motors elèctrics, un de 116 i un altre de 136 CV, de manera que assoleix una potència total combinada de 302 CV.

La bateria de ions de liti, de 22,7 kWh, permet una autonomia en mode elèctric de fins a 86 quilòmetres. Una eficiència més gran i la facilitat d’ús proporcionen una acceleració immediata combinada amb una conducció silenciosa.

A les prestacions bàsiques d’un SUV del segment D s’afegeix una gamma d’avançats sistemes de seguretat passiva i activa, entre els quals figura el sistema de mitigació de col·lisió frontal, l’avís de canvi de carril i assistència per al manteniment de carril, el control de creuer adaptatiu, el sistema de frenada d’emergència posterior, el monitor d’atenció del conductor, o la càmera de visió 360 graus per poder maniobrar en espais reduïts.

Traction Select. L’Outlander va ser el primer híbrid endollable del món, seguit pel model Eclipsi Cros PHEV llançat el 2020. Les vendes de tots dos models han arribat gairebé a les 250.000 unitats només en el mercat europeu.

S-AWC. Desenvolupada a inicis de la dècada del 2000 i perfeccionada gràcies a la participació en el campionat mundial de ral·li, aquesta tecnologia s’ha implantat en un gran nombre de vehicles de carretera de la marca, des del Lancer Evolution X.