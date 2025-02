Volvo incorporarà aquest any experiència d’usuari de nou disseny i de nova generació en tota la gamma.

Volvo incorporarà aquest any experiència d’usuari de nou disseny i de nova generació en tota la gamma, així com la plataforma de cabina ultraràpida Snapdragon®. A més, els models EX30, EX40 i EC40 comercialitzats a Europa inclouran el servei Plug & Charge per fer encara més fluid el procés de recàrrega pública.