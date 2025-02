Renault 5 E-Tech elèctric i José M. Galofré, premis APMC 2025

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou Renault 5 E-Tech elèctric com a Millor Cotxe de l’Any a Catalunya, i José María Galofré, CEO de Volvo Car España, com a Millor Directiu del 2025 van ser els guanyadors dels premis AMPC, atorgats per l’Associació Premsa Motor de Catalunya. L’acte va comptar amb l’assistència de representants de les dos marques (Renault i Volvo), a més de membres del jurat i de la Generalitat de Catalunya, que va estar representada per Tomàs Megía, responsable de l’Oficina Pública per a la Transformació de les Indústries de la Mobilitat i l’Automoció (Òptima).