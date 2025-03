Publicat per Redacció Lleida Creat: Actualitzat:

El 34 per cent del parc de vehicles de rènting compta amb etiqueta 0 o eco, mentre a la resta del parc el pes d’aquestes tecnologies és del 6,4 per cent. Tot el parc de rènting disposa d’etiqueta mediambiental; pel que fa a la resta del mercat, hi ha un 27,8% sense i un 30,3%, amb etiqueta B. El 98,9% del parc de vehicles pesants té etiqueta C o superior, davant del 37,1% de la resta del mercat.