Els vehicles comercials elèctrics de Ford Pro, com l’E-Transit Custom, E-Tourneo Custom o l’E-Transit, incorporen una innovadora bomba de calor que pot augmentar la seua autonomia en zones amb clima fred. Això evita que la bateria gasti energia a l’escalfar la cabina amb energia gratuïta, fins i tot quan les temperatures exteriors cauen molt per sota de zero.