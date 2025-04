Alpine a290, esportivitat elèctrica

Publicat per Redacció Lleida Creat: Actualitzat:

Amb el llançament de l’A290, Alpine entra en l’era de l’esportivitat elèctrica. Es defineix com un cotxe compacte, àgil i amb elevades prestacions. La seua plataforma elèctrica, dissenyada per Ampere, així com els serveis de recàrrega desenvolupats per Mobile Power Solutions, com la càrrega bidireccional V2G, l’inscriuen en un ecosistema elèctric pur.

El distingeix una carrosseria robusta, en la qual sobresurten les aletes àmplies, faldons laterals amb embellidor, llums posteriors o un difusor de para-xocs posterior. La carrosseria es va dissenyar sota criteris de màxima ergonomia, la qual cosa afavoreix l’autonomia elèctrica.

L’habitacle reflecteix l’univers Alpine al triar el color blau. Defineix un cotxe urbà habitable, amb 5 portes per a un fàcil accés a les seues cinc places i un generós maleter de 326 litres. Sobresurt el volant esportiu de tres ràdios, amb botons inspirats en la Fórmula 1, així com els pedals esportius i un reposapeus. La pantalla central està orientada al conductor i els comandaments físics de la climatització permeten ajustar sense apartar la mirada de la carretera. Com és preceptiu en un cotxe esportiu, s’ha parat una especial atenció als seients, calefactables i revestits amb teixits sostenibles.

Propulsa l’A290 un motor que brinda dos nivells de potència: 180 CV per a les versions GT i GT Premium i 220 per a la GT Perfomance. Les seues prestacions es troben entre les millors del seu segment, amb 6,4 segons de 0 a 100 km/h. L’ús intensiu d’alumini i la mida de la bateria elegida contribueixen a aconseguir un pes de 1.479 quilograms.

Els 26 ajuts a la conducció inclouen la frenada automàtica d’emergència marxa enrere, la detecció davantera i posterior amb correcció de trajectòria d’emergència i la sortida segura dels ocupants. Un nou botó My Safety Switch permet seleccionar les seues preferències d’ajustament d’ADAS.

Experiència. Els quatre modes de conducció s’activen a través d’un botó al volant: Save, Normal, Sport i Perso. Aquest últim permet ajustar el grau d’assistència de la direcció, la resposta de l’accelerador, l’ambient lluminós i el sistema Alpine Drive Sound.

Recàrrega. La bateria de 52 kWh possibilita una autonomia WLTP de fins a 380 km i inclou bomba de calor. La recàrrega ràpida en CC de 100 kW permet que l’A290 passi del 15 al 80% de càrrega en 30 minuts o recuperi fins a 150 km WLTP en 15 minuts.