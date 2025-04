Publicat per Redacció Lleida Creat: Actualitzat:

McLaren ha presentat el seu nou superesportiu W1 amb motiu dels 50 anys del primer campionat a la Fórmula 1 del fabricant britànic i que destaca per l’arribada d’Aerocell, el nou monobuc (xassís del vehicle format per una sola peça) construït amb fibra de carboni preimpregnada. El W1 compta amb una carrosseria “més lleugera i més eficient” en cost de producció per convertir el nou disseny de McLaren en “un model únic al món”, comenta la marca.