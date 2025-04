Publicat per Redacció Lleida Creat: Actualitzat:

En el seu viatge per Barcelona, brilla en l’elegant to Copper Grey. La pintura metal·litzada específica per a descapotables brilla sota el sol. Gràcies a la funció de sostre solar i a la possibilitat d’obrir la capota automàtica a velocitats de fins a 30 km/h en només 18 segons, es garanteix una experiència única. La capota es plega de forma compacta, proporcionant un còmode espai d’emmagatzemament al maleter de 160 litres fins i tot quan està plegada.