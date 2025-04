Lexus RZ, conducció a un altre nivell

Publicat per Redacció Lleida Creat: Actualitzat:

Lexus ha presentat en societat el seu nou crossover elèctric de luxe, l’RZ. Incorpora diverses novetats que porten l’experiència al volant a cotes superiors, gràcies a introduir tecnologies innovadores que desenvolupen més potència i control. Tot això va acompanyat d’un refinament a bord més gran.

Al capdavant de les innovacions tècniques se situa el sistema de direcció Steer by Wire, amb un funcionament més suau, senzill i intuïtiu, sobretot en carreteres sinuoses, que elimina vibracions innecessàries.

La nova gamma estrena el rendiment esportiu i l’estil F Sport. Així, l’RZ 550e amb tracció total és l’RZ més potent i que aporta noves sensacions al volant amb el mode de conducció manual. D’altra banda, s’ha fet una millora substancial de la bateria de ió de liti per aconseguir una potència i capacitat superior que, sumada a l’evolució de l’eix elèctric, ajuda a incrementar l’autonomia fins als 100 quilòmetres.

En paral·lel, el temps de càrrega es redueix gràcies a un nou sistema de precondicionament de la bateria i l’ús d’un carregador de corrent altern (CA) de 22 kW. Com a conseqüència, el temps s’hauria d’escurçar uns 30 minuts en CA. La combinació de la bateria d’alta potència i l’eix elèctric amb diferents sistemes ha donat lloc a tres potències diferents: 224 CV per a l’RZ 350e; 380 CV per a l’RZ 500e i 408 CV per a l’RZ 550e F Sport. A més, es duplica la capacitat de remolc de l’RZ amb tracció total, podent remolcar càrregues de fins a 1.500 quilograms. Al marge de la renovació del sistema BEV de l’RZ, Lexus ha revisat la tecnologia de control del moviment del vehicle Direct4, un mecanisme exclusiu de Lexus que potencia l’estabilitat en els models amb tracció total.

Tot això es combina amb un habitacle molt silenciós, fruit d’incorporar un nou plafó fonoabsorbent al pis del vehicle i un millor aïllament acústic a tota la carrosseria. Una altra novetat es troba en la il·luminació ambiental multicolor, amb un efecte d’ombres dinàmiques. Unit a la nova funció d’atenuació del sostre panoràmic, ajuda a mantenir un ambient còmode. El model es comercialitzarà a Europa a partir de la tardor.

Disseny interior. Lexus ha creat els primers plafons de porta amb gràfics creats per làser aplicats sobre materials sostenibles com l’UltraSuede. Aquest entapissat és fabricat en un 30% a partir de materials sostenibles d’origen vegetal.

F Sport. És el model més potent de la gamma RZ, que arriba als 408 CV. Adopta per primera vegada el nou sistema de canvi de marxes manual, que ofereix al conductor una interacció més profunda amb el vehicle i li permet controlar la potència.