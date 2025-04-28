Nou Elroq RS, la versió més esportiva del SUV elèctric de Skoda
Skoda Auto llança el model límit de gamma RS sis mesos després de l’estrena mundial del nou Škoda Elroq, que competeix en el popular segment dels SUV compactes elèctrics. L’últim membre de la família RS disposa de dos motors que generen una potència total del sistema de 250 kW i està equipat amb tracció total.
Compta amb una autonomia elèctrica de més de 550 quilòmetres en el cicle WLTP, accessoris RS específics i un complet equipament de sèrie. També és el cotxe de més acceleració de l’actual gamma Skoda, ja que se situa de 0 a 100 km/h en 5,4 segons. D’altra banda, el Control Dinàmic del Xassís (DCC) opcional combina a la perfecció esportivitat i comoditat. En disseny, l’Elroq RS introdueix el nou llenguatge de disseny Modern Solid en la gamma RS, amb un Tech-Deck Face d’alta brillantor.